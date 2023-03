Indiferent de provocări, Statele Unite vor continua să fie alături de Republica Moldova. Asigurările au venit din partea oficialului american Dereck J. Hogan, la începutul reuniunii Dialogului Strategic SUA-R. Moldova, care se desfășoară astăzi la Chișinău.

Astfel, asistentul adjunct principal al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA a apreciat schimbările înregistrate în Republica Moldova în ultimii doi ani, remarcând și „progrese incredibile” în relația dintre cele două state.

„Când cetățenii R. Moldova au ales calea către Uniunea Europeană și și-au exprimat angajamentul de a combate corupția și de a promova reforma statului de drept, am fost alături de ei în consolidarea democrației. Când Rusia a lansat invazia neprovocată a Ucrainei – am stat alături de oamenii din R. Moldova care au deschis casele pentru sutele de mii de refugiați. Când pandemia și războiul lui Putin au afectat puternic economia R. Moldova, am ajutat statul să găsească noi căi de comerț și am ajutat antreprenorii din R. Moldova să supraviețuiască. Indiferent de provocări, Statele Unite vor continua să susțină R. Moldova”, a subliniat Dereck J. Hogan, în declarațiile de presă susținute alături de șeful diplomației de la Chișinău.

La rândul său, Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, a mulțumit partenerilor americani pentru tot sprijinul oferit Republicii Moldova în contextul agresiunii ruse în Ucraina.

„Relațiile dintre R. Moldova și Statele Unite nu au fost niciodată mai puternice. Este un lucru de care toți cetățenii beneficiază. (…) Mulțumim partenerilor din SUA pentru angajamentul de lungă durată în sprijinul democrației, libertății, europenității. Vom continua să lucrăm împreună pe toate aceste subiecte. Sprijinul și prietenia SUA ne ajută să asigurăm în continuare pacea, stabilitatea, calmul și reziliența Republicii Moldova în foarte multe domenii”, a mai adăugat Nicu Popescu.



Menționăm că Dialogul strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova se desfășoară miercuri, 15 martie, la Chișinău, după ce a fost relansat în aprilie 2022.

Astfel, o delegație din SUA, condusă de Dereck J. Hogan, adjunctul principal al asistentului secretarului de stat al pentru afaceri europene și eurasiatice, va discuta cu autoritățile din Republica Moldova consolidarea statului de drept și buna guvernare, securitatea, probleme de economie și diplomație publică.

Reuniunea reprezintă o oportunitate pentru Statele Unite și Republica Moldova să își intensifice cooperarea în diverse domenii-cheie.