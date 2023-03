Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin financiar pentru Republica Moldova care ar putea fi disponibil până la vară. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de președintele Consiliului European, Charles Michel, care se află într-o vizită oficială la Chișinău.

Astfel, oficialul european a transmis, în cadrul unei conferințe de presă susținute în comun cu președintele Maia Sandu, că Republica Moldova poate conta pe sprijinul deplin al UE.

„UE este solidară cu oamenii din R. Moldova în această perioadă foarte complicată. Într-adevăr, nu sunteți singuri. Noi am mobilizat peste un miliard de euro în ultimul an pentru a susține R. Moldova, reziliența și stabilitatea acesteia, ceea ce înseamnă că noi nu susținem doar cu cuvinte, dar și cu acțiuni și sprijin concret. Noi suntem gata să facem și mai mult. La ultima ședință pe care am avut-o, liderii celor 27 de țări membre ale UE au decis să-și exprime încă o dată solidaritatea cu toți cetățenii R. Moldova și au solicitat Comisiei Europene să prezinte un pachet de sprijin pentru acest stat până în vară”, a declarat Charles Michel.

El a mai reiterat sprijinul ferm față de Republica Moldova pe calea implementării reformelor și îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene în vederea deschiderii negocierilor de aderare până la sfârșitul anului.

De asemenea, președintele Consiliului European a condamnat încercările Rusiei de a destabiliza situația din Republica Moldova, inclusiv prin „atacuri cibernetice, proteste înscenate și alte activități distructive”. „Condamnăm cu fermitate aceste încercări de destabilizare. Ați răspuns acestor amenințări și războiului Rusiei și avem toată încrederea în abilitățile guvernării de a face față acestor amenințări”, a adăugat el.

La rândul său, președintele Maia Sandu a remarcat că Republica Moldova trebuie să facă față consecințelor războiului din Ucraina, dar și atacurilor hibride venite din partea Rusiei.

„De asemenea, în R. Moldova, trebuie să facem față atacurilor hibride îndreptate împotriva determinării noastre de a rămâne parte a lumii libere. Cu toate acestea, în ciuda tuturor dificultăților, rămânem devotați libertății, democrației și statului de drept. Mai mult decât atât, am reușit să ne întărim pozițiile, să consolidăm reziliența și să devenim mai puternici. Această realizare a fost posibilă inclusiv datorită sprijinului solid oferit de Uniunea Europeană și statele membre”, a subliniat Maia Sandu.

Totodată, șefa statului a mulțumit Uniunii Europene pentru susținerea deplină acordată Republicii Moldova.

Maia Sandu s-a referit și la reuniunea Comunității Politice Europene, care va avea loc, la Chișinău, pe 1 iunie 2023. „Cu entuziasm, așteptăm să întâmpinăm cei 50 de șefi de state și guverne, precum și oficiali ai Uniunii Europene, în R. Moldova. În calitate de gazdă, vrem să ne asigurăm că acest summit va fi un eveniment productiv și semnificativ, care să contribuie la identificarea soluțiilor la problemele cu care se confruntă Europa. Ne propunem ca summitul să se axeze pe probleme legate de pace și securitate; reziliență energetică și acțiuni în domeniul climei; precum și interconexiunile în Europa, pentru un continent mai bine conectat și mai stabil”, a remarcat președintele Republicii Moldova.

Menționăm că președintele Consiliului European, Charles Michel, ajuns în Republica Moldova după o vizită oficială efectuată în România. Acolo, el a discutat cu Nicolae Ciucă, premierul de la București și cu președintele Klaus Iohannis, inclusiv, despre situația din Republica Moldova.