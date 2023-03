Asociația Investitorilor din România își propune înființarea unui fond mix de garantare, crearea unei burse de produse agricole și relocarea afacerilor de succes din România în R. Moldova. Despre aceste acțiuni s-a vorbit în cadrul unei întrevederi între prim-ministru Dorin Recean, reprezentanții AIR și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu.

„Avem planuri ambițioase de dezvoltare a afacerilor și de creștere a numărului de investitori români care aleg R. Moldova ca punct de destinație. Ne propunem, de exemplu, să creăm un fond comun de garantare, să dezvoltăm economia regională, să creăm o bursă de produse agricole și să oferim programe de stagiere pentru studenții de aici”, a subliniat președintele executiv al AIR, Dan Nuțiu.

De asemenea, șeful Executivului de la Chișinău a enumerat acțiunile care vor fi întreprinse în scurt timp pentru a facilita accesul oamenilor de afaceri străini pe piața R. Moldova.

„Apreciez interesul oamenilor de afaceri din România de a investi în R. Moldova. Avem multe oportunități care trebuie valorificate, inclusiv putem pune la dispoziție platforme de dezvoltare care oferă toate condițiile necesare, cum ar fi Zonele Economice Libere și Parcurile IT. Mai mult, am decis să extindem gama de servicii care vor face parte din parcurile IT, încercăm să reducem la maxim procedurile birocratice și să facem un salt semnificativ în procesul de digitalizare a proceselor”, a subliniat premierul Recean.

Asociația Investitorilor din România în R. Moldova cuprinde 31 de membri și deține 54% din totalul investițiilor românești, făcute în R. Moldova.