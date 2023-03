Premierul de la București, Nicolae Ciucă, a discutat cu omologul său suedez, Ulf Kristersson, despre eforturile României de susținere a R. Moldova în fața războiului hibrid lansat de Rusia, dar și despre perspectivele europene ale Chișinăului.

Schimbul de replici a fost făcut în cadrul vizitei lui Nicolae Ciucă la Stockholm.

„Alături de premierul Kristersson, am evaluat situaţia din R. Moldova, o ţară care se confruntă cu multiple provocări generate de agresiunea Federaţiei Ruse în Ucraina. Am făcut apel la sprijin în cadrul Consiliului UE pentru sancţionarea acelora care vor să destabilizeze Republica Moldova şi astfel să-i submineze ordinea constituţională şi statul de drept. Am subliniat că România este şi va rămâne un promotor activ al integrării Republicii Moldova în familia europeană şi un susţinător ferm al suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale în cadrul graniţelor recunoscute internaţional”, a completat premierul Ciucă.

Cei doi oficiali au vorbit și despre formatul trilateral, lansat în septembrie anul trecut, împreună cu Ucraina şi R. Moldova, pentru a le oferi ajutor în domeniul energiei.