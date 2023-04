O bază militară modernă va fi construită în apropierea municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, care a subliniat că unitatea va fi folosită inclusiv pentru depozitarea tehnicii militare.

Potrivit oficialului, Republica Moldova a început un amplu proces de modernizare a Armatei Naționale care presupune atât achiziționarea tehnicii și echipamentelor militare, cât și îmbunătățirea condițiilor de activitate a militarilor. În acest context, în apropiere de Chișinău va fi construită o bază militară care va corespunde tuturor standardelor europene.

„E vorba de crearea de la zero a infrastructurii ce ar permite dislocarea unei unități militare în conformitate cu standardele moderne. Îmi doresc ca toți civilii și militarii care vor să activeze în cadrul Armatei Naționale să aibă condiții decente pentru activitate. Ceea ce le-ar permite să aibă săli de instruire bune, capacități de antrenare a pregătirii fizice, simulatoare. Ne dorim remize bune pentru stocarea tehnicii pe care în curând o vom primi. Inclusiv, e vorba de condiții de cazare a militarilor în termen. O prioritate pentru noi este și crearea corpului de soldați-sergenți pe contract, mi-aș dori ca tinerii care vin să activeze în armată să aibă un spațiu unde să locuiască, după serviciul activ de zi sau de noapte ”, a declarat Anatolie Nosatîi citat de presa de la Chișinău.

Ministrul Apărării al R. Moldova a mai remarcat că banii necesari construcției bazei militare sunt alocați din bugetul de stat, iar întreaga infrastructură a unității va fi gata în cel mult 5 ani.

„Suntem la o etapă avansată. Am finalizat studiul de fezabilitate. Lucrăm la proiectarea acestei infrastructuri care ar urma să fie amplasată în apropierea orașului Chișinău. Totul este construit de la zero, cu bani din bugetul de stat. Acest proiect va dura pe parcursul mai multor ani întrucât este un proiect de construcție capitală și investițiile vor fi de lungă durată. Tehnologic, nu putem face lucrurile într-un an pentru că este vorba de o infrastructură destul de amplă. Astfel de proiecte durează, de obicei, 3-5 ani”, a mai spus el.

Menționăm că în anul 2023 din bugetul de stat al R. Moldova domeniului apărării i-a fost alocată suma de 1,7 miliarde de lei moldovenești, ceea ce reprezintă 0,55% din PIB. Suma este mai mare cu 650 de milioane de lei față de anul 2022.