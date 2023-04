Copiii cu dizabilități și cei cu tulburări de dezvoltare și de comportament din raionul Criuleni vor avea acces la asistență cu aplicarea terapiilor senzoriale, datorită unei camere de stimulare senzorială amenajată cu sprijinul Uniunii Europene.

„Prin intermediul proiectului implementat, am extins și fortificat serviciul social Echipă Mobilă și Serviciul raional de intervenție timpurie: am amenajat corespunzător spațiul, am informat comunitatea, părinții, am instruit specialiști și am pilotat serviciile camerei senzoriale. De asemenea, am dotat Centrul de Intervenție Timpurie „Lăstărel” cu un autoturism. Astfel, specialiștii se pot deplasa mai ușor la familiile cu posibilități materiale limitate pentru a le acorda gratuit copiilor serviciile necesare – terapie senzorială, kinetoterapie, asistență psihologică”, a subliniat Victoria Secu, director executiv al Asociației „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”.

Folosirea camerei senzoriale va crește calitatea serviciilor prestate pentru cel puțin 100 de copii anual – 30 de beneficiari ai Serviciului social Echipă Mobilă și 70 de beneficiari ai Serviciului raional de intervenție timpurie.

Extinderea serviciului Echipă Mobilă și a Serviciului Raional de intervenție timpurie din Criuleni este parte a proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. În cadrul acestui proiect sunt create sau dezvoltate 40 de servicii sociale pe tot teritoriul Republicii Moldova.