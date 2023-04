Autoritățile de la Moscova ar fi interzis accesul în Rusia pentru mai mulți oficiali din Republica Moldova.

Potrivit presei ruse, ar fi vorba despre ministrul Afacerilor Interne de la Chișinău, Ana Revenco, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități, Olesea Stamate, dar și deputatul Oazu Nantoi.

De asemenea, diplomatul care a fost declarat în această dimineață persona non grata de către Ministerul rus de Externe este consulul Republicii Moldova la Moscova.

Ulterior, Lilian Carp, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate de la Chișinău, a venit cu o reacție în acest sens, subliniind că nu are de gând să meargă în Rusia.

„Eu nu am de gând să merg în Federația Rusă atât timp cât în Rusia este regimul criminal a lui Putin. Poziția mea va rămâne fermă, am condamnat și voi condamna acțiunile de separatism și terorism pe care le face Federația Rusă pe teritoriul Ucrainei și față de alte state. Federația Rusă a avut mai multe acțiuni ostile față de R. Moldova și a încercat să folosească atât instrumente economice, embargouri și multe altele. Să nu uităm că de câte ori autoritățile din R. Moldova luau decizii care lor nu le conveneau, ne pomeneam cu diferite embargouri. Să nu uităm de acțiunile de încurajare a separatismului pe care le face Federația Rusă pe teritoriul R. Moldova… Așa cum am mai spus-o de la tribuna Parlamentului în 2018, Rusia face export de terorism în zonele gri ale Uniunii Sovietice, astea sunt acțiuni prin care Rusia a exportat terorism. Rusia trebuie să se învețe să-și respecte vecinii”, a declarat într-o intervenție live pe pagina sa de Facebook.

De asemenea și parlamentarul Oazu Nantoi a remarcat că decizia Ministerului rus de Externe reprezintă o dovadă a slăbiciunii Rusiei, care a degradat într-un regim de tip nord-coreean.

„Este o dovadă a slăbiciunii Rusiei, că nu poate propune și nu este capabilă să propună nimic pozitiv Republicii Moldova. A devenit o țară agresor, condamnată de toată lumea democratică. (…) Cât despre umila mea persoană, încă în anul 2019, când am plecat la Moscova în componența delegației oficiale a Parlamentului R. Moldova, am fost anunțat că sunt persona non grata pe teritoriul Federației Ruse. Nimic nou. Prietenii mei din Ucraina m-au telefonat și m-au felicitat. E trist că marea Federație Rusă degradează într-un regim de tip nord-coreean”, a explicat Oazu Nantoi pentru presa de la Chișinău.

Menționăm că astăzi, ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe și a fost informat că Moscova a declarat un diplomat al R. Moldova persona non grata și a interzis accesul în Rusia pentru mai mulți oficiali de la Chișinău.