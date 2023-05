O asociație de producători din Republica Moldova ar putea exporta în acest an peste 80 de tone de căpșuni în România.

Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul României la Chișinău, a vizitat astăzi culturile de căpșuni ale acestei asociații, subliniind că fructele sunt așteptate pe piața din România.

„De 1 mai ne arătam sprijinul pentru agricultura de pe acest mal al Prutului – la Blindești, raionul Ungheni, am vizitat culturile de căpșuni ale Berries Group la invitația lui Vladimir Bolea (ministru al Agriculturii de la Chișinău – n. red.) și a lui Maxim Popov, cu sprijinul Diplomacy on the rocks. În 2023, peste 80 de tone de căpșuni de la această asociație de producători sunt așteptate în România”, a menționat ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu.

Menționăm că România și celelalte state membre ale Uniunii Europene, reprezintă principala piață de desfacere pentru produsele din R. Moldova. Pe parcursul anului trecut, 58,6% dintre mărfuri au fost vândute în UE, dintre care 28,6 au ajuns în România.