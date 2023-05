Comisarul Uniunii Europene pentru Transporturi, Adina Vălean, și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, Lilia Dabija, au semnat marți, 9 mai, de Ziua Europei, Acordul de asociere a Republicii Moldova la Mecanismul de Interconectare al Europei.

Astfel, R. Moldova devine primul stat din afara Uniunii Europene care semnează un astfel de acord și care va avea acces, din toamnă, la fonduri de peste 2,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, energetice și digitale, transmite presa de la Chișinău.

Premierul de la Chișinău, Dorin Recean, care a asistat la ceremonia de semnare a acordului, a remarcat că UE tot timpul a fost alături de R. Moldova și de cetățenii săi prin programe concrete.

„UE tot timpul a fost alături de R. Moldova prin programe care generează mai multă prosperitate, mai multă mobilitate pentru cetățeni. E vorba de o infrastructură modernă. Mă bucur că R. Moldova a aderat la Mecanismul de Interconectare al Europei. Asta ne va permite să accesăm mult mai eficient fondurile necesare pentru interconectarea cu UE, prin România, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Este important pentru noi să construim Europa acasă, să construim o infrastructură ca în Europa în așa fel încât cetățenii R. Moldova să simtă Europa la ei casă, iar cetățenii UE să simtă ca acasă aici, în R. Moldova”, a precizat Recean, într-o conferință de presă comună cu Adina Vălean.

Comisarul UE pentru Transporturi, Adina Vălean, a subliniat că R. Moldova e primul stat din afara Uniunii care aderă la cel mai important instrument pentru proiectele de infrastructură.

„Este o onoare pentru mine să sărbătoresc Ziua Europei la Chișinău. E un prilej de satisfacție profesională și personală că putem sărbători Ziua Europei prin semnarea asocierii R. Moldova la Mecanismul de Interconectare al Europei – cel mai important instrument pentru proiectele de infrastructură al UE. E un moment fără precedent, deoarece R. Moldova este primul stat din afara UE care este asociat acestui mecanism. Ce înseamnă pentru moldoveni și R. Moldova semnarea acestui document? Așa cum R. Moldova are nevoie de UE, așa și UE are nevoie de R. Moldova. Astfel, din momentul ratificării acestui acord R. Moldova va putea accesa fonduri pentru infrastructura de transport, energetică și digitală, la fel ca și statele membre ale UE. E vorba de cale ferată, poduri, conexiuni cu România, rețele de energie – toate atât de necesare R. Moldova. toate aceste proiecte vor putea fi finanțate prin acest mecanism”, a subliniat Adina Vălean.

Astfel, din toamnă R. Moldova poate beneficia de surse considerabile din partea UE.

„Autoritățile și companiile din R. Moldova pot participa la apeluri de proiecte și sper că acest lucru se va face cât mai curând. Viitorul apel de proiecte va avea loc în toamnă. E vorba de 2,5 miliarde de euro. Aceste fonduri din Mecanismul de Interconectare al Europei sunt folosite cu mult succes în UE. R. Moldova are nevoie de o rețea modernă de transport și UE are nevoie de o infrastructură de conectare mai bună cu partenerii din est. Știu cât de greu i-a fost R. Moldova în ultimul an, în contextul războiului de la graniță. Ați depășit multe din greutăți și ați dovedit că sunteți un partener valoros al UE. Traseul european al R. Moldova nu mai poate fi pus sub semnul întrebării. R. Moldova are acum oportunitatea și capacitatea de a accelera aderarea la UE și noi suntem aici să vă susținem în acest demers”, a conchis comisarul european pentru Transporturi.

Tot astăzi, au fost semnate trei acorduri între R. Moldova și România privind construcția a trei poduri peste Prut de la nord la sud: Podul Sculeni – Sculeni, Podul Leușeni – Albița, Podul Cahul – Oancea.