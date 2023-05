Republica Moldova nu va impune în acest moment restricții la importul de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, a declarat vicepremierului Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Interdicția în sine nu ar fi soluționat nimic. Nu ar fi făcut nici prețurile de vânzare pentru agricultorii din R. Moldova mai mari și nici prețurile de cost mai mici. În schimb, ucrainenii introduceau restricții la importul produselor moldovenești și atunci se pierdea foarte mult”, a declarat Vladimir Bolea în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Potrivit acestuia, cea mai mare problemă a agricultorilor din R. Moldova se referă la costurile mari pe care le-au avut în toamna anului 2022 și prețurile mici la produsele finite.

„R. Moldova exporta 75% din cerealele sale prin porturile Ucrainei. Practic, noi eram într-o foarte strânsă conlucrare și colaborare economică, exportam, importam, noi nu am fost niciodată afectați de importurile de cereale din partea Ucrainei, pentru că noi nu am importat. (…) Nu au fost achiziții pe piața internă, plus prețurile foarte mici din Ucraina au dus la faptul că bazinul Mării Negre s-a prăbușit cu o supraofertă extrem de mare”, a spus ministrul Agriculturii.

Vladimir Bolea a adăugat că în cadrul discuției avute miercuri la Guvern cu agricultorii s-a stabilit că ministerul pe care îl conduce va monitoriza cantitatea de cereale importată din Ucraina.