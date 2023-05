Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova, care va contribui la dezvoltarea localităților de pe ambele maluri ale Prutului, a fost lansat miercuri, 17 mai, la Iași.

Acest program are un buget total de peste 85 de milioane de euro, din care 77.290.439 de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 8.587.829 de euro este contribuția națională.

Astfel, vor putea primi finanțare proiecte care aduc beneficii comunităților de la frontieră, din județele Iași, Galați, Vaslui, Botoșani din România și de pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Domeniile vizate de acest program sunt: sănătatea, educația, turismul și cultura, schimbările climatice, buna guvernanță și managementul frontierei.

Astfel, vor putea fi dotate cu echipamente și modernizate unități medicale și instituții de învățământ, vor fi reabilitate obiective turistice și se vor putea realiza proiecte în parteneriat pentru îmbunătățirea managementului frontierei. De asemenea, personalul din aceste domenii va putea beneficia de pregătire și instruiri comune, de schimb de bune practici, iar pentru populația din zonă vor fi organizate campanii de informare și conștientizare pentru prevenirea și reacția în caz de dezastre.

Prezent la ceremonia de lansare, Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de la București, a remarcat că programul Interreg Next România-Republica Moldova este o continuare a cooperării celor două state.

„Fondurile asigurate prin acest program vor aduce schimbări importante. Trebuie să ne bucurăm de ele, trebuie să accesăm toți banii. Nu există scuză pentru a nu accesa aceste fonduri. Caracteristica acestui program este parteneriatul. În cardul programului de cooperare cu Republica Moldova care se încheie la finalul acestui an avem 81 de proiecte finanțate. Multe dintre aceste proiecte sunt finalizate. (…) Având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat, experiența comună, numărul mare de intenții de proiecte, acest program Interreg Next România-Republica Moldova este o continuare a cooperării acestor state. Finanțarea este de 77 milioane de euro plus 10 la sută investiție națională. Suntem în faza în care avem în lucru ghidurile solicitantului, iar estimarea pentru primul apel de proiecte este iunie – iulie 2023. Vă urez succes în a avea ideile cele mai bune. Toate lucrurile bune se fac în parteneriat”, a declarat ministrul Cseke Atilla.

La rândul său, Veronica Sirețeanu, ministrul Finanțelor de la Chișinău, a apreciat colaborarea dintre Republica Moldova și România.

„Întreaga echipă din partea Republicii Moldova cu siguranță are multe de învățat din această cooperare. O colaborare ca să se bazeze pe succes este nevoie de încredere. Acum vorbim despre o lansare, despre o nouă rundă de proiecte. Este important ca să nu uităm de această colaborare. Avem o istorie foarte frumoasă de colaborare. Vă mulțumesc foarte mult și abia așteptăm să continuăm mai departe aceste discuții”, a remarcat oficialul de la Chișinău.

La evenimentul de lansare au fost prezenți și reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților publice centrale și locale din România, precum și ai altor organisme interesate de accesarea fondurilor disponibile prin intermediul acestui Program.

Menționăm că Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova este unul dintre programele de cooperare transfrontalieră finanțate de Uniunea Europeană la granițele externe ale acesteia.

Pentru a putea primi finanțare, un proiect trebuie să aibă cel puțin un partener din fiecare stat participant, detaliile privind condițiile de accesare a fondurilor urmând a fi publicate pe site-ul programului.