Jucătoarea Naționalei Moldovei de fotbal feminin, Carolina Țabur, a câștigat un nou titlu de campioană a României cu echipa „U Olimpia” Cluj. În ultima etapă de campionat formația Carolinei Țabur a învins echipa Politehnica Timișoara cu 3-1, informează FMF.

U Olimpia Cluj continuă să scrie istorie în fotbalul feminin românesc, după ce a obținut cel de-al 12-lea titlu de campioană. Celelalte trofee au fost cucerite între anii 2010 – 2023. În sezonul 2021/22 titlul nu s-a acordat din cauza pandemiei.

„Sentimentul de a fi campion e mai puternic alături de un val de inimi ce bat împreună pentru același țel. Sezonul acesta a fost unul excelent, unde am depășit așteptările, am demonstrat că munca zilnică este motivație și că poți cuceri inimile microbiștilor printr-un fotbal de calitate. Bronzul poate fi aurul momentului pentru noi, deoarece am avut un an excelent, unde am învins toate adversarele din campionat și am strălucit în momentele în care sorții nu ne-au fost prieteni, și care ne va ambiționa pentru a ridica trofeul de campioană în sezonul următor”, scrie pagina de Facebook a clubului bucureștean.

Echipa Carmen București este o adevărată internațională, din care fac parte jucătoare din 12 țări. Carmen va juca duminică, în semifinala Cupei României, unde va întâlni echipa Gloria Bistrița, unde joacă o altă basarabeancă, Cristina Cerescu.