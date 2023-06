Rusia arată în continuare lipsă de respect față de cetățenii Republicii Moldova, dar guvernarea de la Chișinău nu se mai umilește în fața Kremlinului, așa cum s-a întâmplat în trecut. Declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.

Potrivit șefei statului, autoritățile din Republica Moldova apără interesele cetățenilor și spun lucrurilor pe nume.

„Federația Rusă arată în continuare lipsă de respect față de cetățenii Republicii Moldova, dar guvernarea de la Chișinău nu se mai umilește în fața Kremlinului, așa cum s-a întâmplat în trecut. Guvernarea apără interesele cetățenilor și spune lucrurilor pe nume. Atunci când vedem încercări de a destabiliza situația din R. Moldova, am spus sus și tare și nu am ascuns detaliile așa cum au făcut alte guvernări în trecut. (…) Din păcate, vedem care este atitudinea Moscovei față de R. Moldova și față de Ucraina”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei emisiunii de la Vocea Basarabiei.

Președintele a menționat că, în prezent, R.Moldova este mult mai rezilientă și nu mai este dependentă energetic față de Rusia.

„Astăzi suntem mult mai rezilienți. În primul rând pentru că nu mai suntem dependenți energetic față de Federația Rusă așa cum eram acum câteva luni. În această iarna am demonstrat că ne putem descurca fără gazele rusești pentru că am început să lucrăm la proiecte care să ne asigure această diversitate și pe partea de asigurare cu energie electrică, dar și cu gaze naturale. Și pentru că avem tot mai mulți prieteni și pentru că există tot mai multă atenție pentru R. Moldova. Am văzut acest lucru, inclusiv, la Summitul Comunității Politice Europene”, a adăugat Maia Sandu.