Maia Sandu a declarat că, în prezent, se concentrează pe actualul mandat de președinte și, deocamdată, nu a luat o decizie privind participarea la următoarele alegeri prezidențiale din Republica Moldova.

Astfel, șefa statul a precizat că nu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou în cadrul unui interviu pe care l-a acordat anterior agenției de știri Bloomberg și că, de fapt, a fost vorba de o neînțelegere.

„Nu am anunțat nimic. A fost o neînțelegere, au corectat articolul. Nu am discutat acest subiect. Am discutat dacă există partide politice proeuropene în Republica Moldova, care să supraviețuiască în timp până în 2030 și care să realizeze aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și eu am spus că partidele politice proeuropene se luptă pentru a menține acest sprijin pentru integrarea europeană, dar foarte important că există sprijinul cetățenilor, pe care îl vedem în sondaje. Există sprijinul cetățenilor pe care l-am văzut pe 21 mai în Piața Marii Adunări Naționale și în diferite orașe europene. Atât timp cât există sprijinul popular, acest sprijin va avea și calea politică sau canalul politic prin care să se manifeste”, a explicat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.

Totuși, fiind întrebată dacă și-ar dori să candideze pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu a spus că „e prea devreme să vorbit despre acest lucru”.

„Eu mai am un an și câteva luni de muncă serioasă în acest mandat și mă concentrez pe acest mandat”, a subliniat președintele Republicii Moldova.

Menționăm că Bloomberg a scris anterior că Maia Sandu și-a confirmat, în cadrul unui interviu, intenția de a candida pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova pentru a „menține sentimentul proeuropean și ieșirea de sub orbita Moscovei”.