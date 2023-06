Militarii din România, Italia și Republica Moldova au recuperat un teritoriu aflat sub controlul inamicului. Este scenariul pe care militarii din statele NATO și din țările partenere l-au avut de pus în practică în cadrul exercițiului „Saber Guardian 23”, desfășurat de această dată în Poligonul Smârdan, notează Jurnal TV.

Poligonul a fost teatrul unor operațiuni tactice ofensive în care militarii au simulat recucerirea teritoriului ocupat de inamic. În poligonul de la Smârdan au fost trase ultimele focuri ale exercițiului „Saber Guardian 23” și a fost simulată o înaintare majoră a trupelor, la care au participat tancuri, transportoare blindate și mașini de luptă ale infanteriei.

La exerciții au participat și peste 100 de militari din Republica Moldova, împreună cu cei din Italia, România și din alte state. În exercițiu au fost implicate peste 80 de mijloace tehnice – tancuri și mașini de luptă.

„Astăzi am acționat și am efectuat trageri de focuri concentrate asupra inamicului din armament ușor de infanterie, din aruncătoare de bombe și am avut o cooperare de succes cu colegii noștri din România și Italia. Cred că misiunea a fost îndeplinită cu succes, pentru că am aprofundat cunoștințele noastre în domeniul militar și ne-am făcut noi cunoștințe printre camarazii noștri vecini. A fost o experiență foarte interesantă”, a menționat un alt militar din R. Moldova, Nicolae Madari.

Militarii din R. Moldova au ajuns în România la sfârșitul lunii mai cu echipamentele din dotare. Zece mii de militari, din 13 state membre ale NATO și din țările partenere, au fost antrenați până pe 9 iunie, în cadrul exercițiului „Saber Guardian 23”.