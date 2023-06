Scriitori, jurnaliști, actori, oameni de cultură și admiratori ai operei eminesciene au depus astăzi flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din Chișinău, transmite Radio Chișinău.

„Prima mea cunoștință cu Eminescu a fost foarte stranie, fiindcă, având aproape cinci ani, m-am suit în podul casei, și acolo într-o ladă, am dat peste niște cărți. Erau cu niște litere pe care nu le cunoșteam, am coborât câteva cărți de acolo, și mama a spus „Pune-le acolo”, eram sub Uniunea Sovietică și nu aveam dreptul. Pe urmă mama mi-a deschis această taină a cărților. Erau amintirile lui Ion Creangă editate de când Creangă era în viață și un volum de poezii postume de Mihai Eminescu”, și-a amintit actorul Vitalie Rusu.

Prezentă la eveniment, scriitoarea și criticul literar, Maria Pilchin, a deplâns ignoranța societății față de omul de creație.

„Nu știu, să spun așa detectivist, să fiu un criminalist literar, Eminescu a fost omorât mai degrabă de acea ignoranță cu care este tratat de obicei un om de cultură, un poet, un creator. Este acea ignoranță care vine dinspre societate, nu neapărat din rea voință, din neatenție. Și felul în care Eminescu și-a trăit ultimii ani, și boala lui, mă fac să cred că până la urmă Creatorul rămâne singur în fața creației sale, în fața lui Dumnezeu”, a menționat Pilchin.

Mihai Eminescu a trecut la cele veșnice în dimineața zilei de 15 iunie 1889, la sanatoriul Caritatea al doctorului Șuțu. În acea zi, Titu Maiorescu nota în jurnalul său: „Astăzi a murit Eminescu, în institutul de alienați, de o embolie. Luceafărul poeziei românești, poetul nepereche…”.