România va finanța alte nouă proiecte în satele din Republica Moldova din cea de-a doua tranșă a asistenței financiare nerambursabile de 100 de milioane de euro.

Anunțul a fost făcut astăzi, la Chișinău, de către premierii din România și Republica Moldova, Marcel Ciolacu și Dorin Recean.

Guvernul de la București va debursa, în curând, 28 de milioane de euro pentru nouă proiecte care vizează inclusiv construcția de apeducte și a rețelelor de canalizare în mai multe sate din Republica Moldova, dar și oportunități pentru agenții economici.

Banii reprezintă a doua tranșă din ajutorul de 100 de milioane de euro oferit R. Moldova, după ce România a mai alocat, în primul trimestru al acestui an, 25 de milioane de euro.

„Vă garantez că nu mâine, în ședința de Guvern, dar la următoarea vor fi deblocați banii pe proiectele care vizează apa potabilă, canalizarea, punctuale pentru sprijinirea satului din R. Moldova, ca să fie un sat european”, a anunțat prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, aflat în vizită la Chișinău.

Totodată, în cadrul declarațiilor de presă comune susținute de cei doi premieri, Marcel Ciolacu, aflat în prima sa vizită în R. Moldova după învestirea în funcție, a afirmat că nu are sentimentul că a venit oficial la Chișinău.

„Am sentimentul că am venit acasă și nu am venit la un frate mai mare sau mai mic, am venit la un frate geamăn, pentru că toate provocările prin care am trecut, instituționale, cu toate crizele suprapuse, provocări care s-au răsfrânt asupra românilor și dintr-o parte, și din cealaltă a Prutului trebuie abordate comun. Cred că suntem obligați ca, împreună, să punem un accent deosebit pe zona economică. Anul trecut, relațiile comerciale dintre România și R. Moldova s-au mărit cu 50%, am ajuns la aproape 3,6 miliarde de dolari și cred că acesta este drumul corect. Mai mult, avem obligația, deși războiul total incorect și nedrept pornit de către un dictator, Vladimir Putin, împotriva unui stat suveran va continua, trebuie să facem față acestor provocări împreună, să găsim soluții împreună, pentru ca toți cetățenii pe care-i reprezentăm să vadă o creștere în nivelul de trai, în infrastructură, o creștere a traiului zilnic”, a punctat premierul României.

Oficialul de la București a mai reiterat sprijinul politic necondiționat pentru Republica Moldova, subliniind că „viitorul dvs. este în UE și vom susține împreună acest demers, ținând cont de toate provocările pe care le avem de depășit”.

La rândul său, Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, a apreciat faptul că Marcel Ciolacu, a ales să efectueze prima sa vizită la Chișinău.

„Vreau să mulțumesc Bucureștiului pentru ajutorul imens și prompt ori de câte ori R. Moldova a avut nevoie, și el este și pe dimensiunea politică de promovare a integrării europene a R. Moldova, dar și pe dimensiunea economică și socială. Cu toții cunoaștem perioada în care Bucureștiul a intervenit prompt pentru a ajuta R. Moldova să depășească criza energetică de anul trecut. România acordă în continuare un ajutor care este necesar Chișinăului, pentru a putea avansa în dezvoltarea economică. Relațiile dintre București și Chișinău se consolidează tot mai mult, construim infrastructura de conectare, drumuri, poduri, rețele energetice, un spațiu digital comun și aceasta va fi în beneficiul tuturor cetățenilor de pe malul drept și stâng al Prutului, în așa fel încât toată lumea să se simtă bine acasă. În felul acesta, noi construim și UE, Europa, aici, în R. Moldova”, a afirmat Dorin Recean.

Premierul de la Chișinău a îndemnat agenții economici din România „să treacă Prutul și să facă investiții similare în R. Moldova”. „Acest lucru ne va ajuta să consolidăm și mai mult relațiile economice, dar și relațiile sociale”.

Totodată, el a apreciat sprijinul României în eforturile de sancționare a celor care întreprind măsuri de destabilizare a situației din R. Moldova, dar și ajutorul oferit în procesul de integrare europeană. În acest context, premierul de la Chișinău a mai adăugat că R. Moldova mizează în continuare pe sprijinul Bucureștiului pentru a „construi Europa aici, acasă”.

Amintim că prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și președintele Senatului de la București, Nicolae Ciucă, se află astăzi într-o vizită de lucru la Chișinău.