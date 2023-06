România va sprijini în continuare cu expertiză juridică Republica Moldova în vederea adoptării și implementării standardelor europene. Asigurările au venit din partea lui Nicolae Ciucă, președintele Senatului României, aflat într-o vizită la Chișinău.

Astfel, oficialul a subliniat că vizita sa la Chișinău, alături de noul premier al României, Marcel Ciolacu, reprezintă un semnal puternic de susținere din partea autorităților de la București a parcursului de integrare europeană a R. Moldova.

„Mă bucur foarte mult să am această oportunitate de a reveni în Republica Moldova, în prima vizită oficială după preluarea mandatului de președinte al Senatului României. Am venit împreună cu premierul României, Marcel Ciolacu. Prin această vizită nu am urmărit altceva decât să transmitem mesajul de continuitate și de asigurare a coerenței sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova în parcursul de aderare la UE”, a subliniat Nicolae Ciucă, în cadrul unor declarații comune de presă, susținute alături de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău.

El a mai dat asigurări că România va sprijini în continuare cu expertiză juridică Republica Moldova în vederea adoptării și implementării standardelor europene.

De asemenea, oficialii de la București și Chișinău au mai discutat și despre sporirea sprijinului în domeniul interconectării energetice între cele două maluri de Prut, în domeniul infrastructurii și cel economic.