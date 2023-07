O caravană medicală inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor va ajunge în această vară în mai multe județe din România pentru a oferi servicii medicale gratuite.

Caravana este formată din camioane TIR și microbuze, amenajate și dotate cu echipamente medicale de ultimă generație pentru diagnosticarea mai multor tipuri de afecțiuni.

„Avem deja medici interniști, medici de familie, medici oftalmologi. Pornim la drum cu acest spital mobil, în locurile unde nu există medici, în locurile unde nu ajunge statul român să ofere ajutor medical de specialitate. Facem acest lucru ca o promisiune pentru români. Am vrut să construim un spital fizic și nu ne-au lăsat, așa că tot ce am putut, autovehiculele și logistica necesară am făcut-o din banii de subvenție. Ce nu s-a putut, că ne-au amenințat că ne bagă la închisoare, de exemplu, ecograful, laboratorul de analize și celelalte dotări medicale le-am cumpărat din donațiile și cotizațiile pe care, în mod normal, le dădeam la partid”, a declarat George Simion, liderul AUR.

El a mai spus că așteaptă ca și cabinetul stomatologic mobil să fie autorizat de Colegiul Medicilor Stomatologi pentru a se putea alătura caravanei.

Cele trei tiruri transformate în spitale mobile au pornit duminică de la București, urmând ca astăzi să ajungă la Bacău. „Prima localitate în care ne vom opri este Răcăciuni, satul Gheorghe Doja, unde ne vom întâlni cu echipa de medici voluntari, cărora le mulțumim că ne sunt alături. Mai departe în județul Bacău vom merge în Livezi, în Balcani, vor urma apoi și județele Neamț, Suceava, Botoșani și toată țara”, au transmis reprezentații AUR.

Astfel, cetățenii aflați în zonele cele mai defavorizate, lipsiți de resurse financiare și fără acces la o infrastructură medicală vor putea beneficia de servicii medicale gratuite chiar în localitățile lor.

Menționăm că AUR a promis în campania electorală că va construi un spital din banii de subvenție acordați partidelor politice. Cum legislația nu a permis acest lucru, cei de la AUR au achiziționat mașini și echipament medical, transformând proiectul într-un spital mobil.