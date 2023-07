Casa Avramide din Tulcea găzduiește, începând de vineri după-amiază, o expoziție cu lucrările realizate în timpul Taberei internaționale de creație artistică „Bijuterii arhitecturale tulcene”, eveniment inițiat de Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR), care a reunit artiști din Bulgaria, Republica Moldova și România.

Expoziția va fi deschisă publicului timp de 15 zile și este rezultatul unei tabere de creație găzduită de județ în perioada 1-8 iulie, transmite Agerpres.

„A fost un proiect pe care l-am scris cu mare dăruire. Sper că a fost un proiect destul de complet față de ce tabere se țin acum în țară. Au rezultat 32 de lucrări în acest proiect”, a menționat inițiatoarea proiectului, Carmen Ștefănescu, în timpul vernisajului expoziției.

Unul dintre participanții la tabără, Teodor Vișan, artist din Galați, a apreciat evenimentul în contextul în care pentru un om de artă e important să-și cunoască bine colegii.

„Din Tulcea m-a impresionat portul. Faleza acum e foarte interesantă. În ultimii ani, la Galați, au fost câteva tabere, dar nu cred că au fost așa semnificative ca acelea din zona aceasta (Tulcea, n.red.). Din taberele din trecut (din perioada regimului comunist, n.red.) la care au fost artiști din țară și străinătate, la Galați, au rămas lucrări din metal, metal care acum e foarte scump și ținut sub lacăt de patroni. Așa că românii nu mai beneficiază de acest material pentru sculptură. E drept, sunt neîngrijite, dar și tinerii își încearcă talentul pe ele. Sunt o emblemă. Noroc de vremea aceea că am reușit să implantăm aceste lucrări care or să domine mult timp de acum încolo”, a afirmat Teodor Vișan.

De asemenea, artista din Republica Moldova, Diana Caisîn, a recunoscut că și-a dorit foarte mult să ajungă în județul Tulcea.

„Sunt pentru prima oară aici și am visat să ajung în Deltă, la Dunăre. A fost foarte fain. Am venit cu mare drag și mi-a plăcut enorm. Am pictat Monumentul Independenței. Mi-a plăcut enorm pentru că este despre independență, luptă, forța interioară și despre dorința de a fi liber”, a afirmat Diana Caisîn.

La vernisajul expoziției a participat și episcopul Visarion.

„Aveți un dar de la Dumnezeu, pe care trebuie să-l puneți în lucrare și de care trebuie să dați seama și la judecata de apoi, pentru că așa cum spunea Dostoievski, frumusețea va salva, va mântui lumea. Dumneavoastră sunteți niște apostoli ai frumuseții care aduceți oamenilor cuminecarea întru cuvânt și întru frumos”, a afirmat episcopul Visarion al Tulcei.

Unele din lucrările realizate de artiștii participanți la eveniment vor intra în posesia Consiliului Județean Tulcea, finanțatorul taberei de creație artistică, iar celelalte vor fi ale ALZIAR.

Potrivit ALZIAR, printre obiectivele proiectului „Bijuterii arhitecturale tulcene” se numără promovarea artei vizuale, stimularea exprimării artistice, încurajarea accesului la cultură și diversitate culturală, precum și creșterea nivelului de conștientizare a publicului cu privire la necesitatea protejării și conservării patrimoniului arhitectural moștenit.