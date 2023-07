Statul român a ales să-i sacrifice pe românii din Ucraina pentru a întări țara vecină, astfel încât aceasta să devină un „buffer” (tampon) între noi și Rusia. Este opinia profesorului universitar Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice al Academiei Române.

„România a pus între paranteze orice probleme, dispute cu Ucraina, în numele unui bine mai mare, ca să creeze un buffer, Ucraina, astfel încât să nu se mai învecineze cu Rusia. Ucraina era menită să rezolve chestiunea rusă pentru români, obsesia noastră de 200 de ani de modernitate. Pentru asta am ignorat drepturile minorităților de-acolo, am ignorat orice altă problemă pe care am avut-o”, a subliniat sociologul în cadrul unui interviu pentru Gândul.

Potrivit acestuia, statul român n-a obținut nimic, iar riscul este „să n-ai nici buffer și drepturile românilor de-acolo, anihilate”.

„Proiectul nostru nu va reuși nici pe dimensiunea mare, geo-politică, nici pe cea cu drepturile (…) Noi am avut o viziune strategică pe Ucraina, care din păcate, se va prăbuși. (…) Problema e că în România, nimeni nu discută niciun proiect strategic. Unde este partidul politic din opoziție care să spună, „ați greșit strategic”? Noi cetățenii români să îi putem pedepsi politic pe cei care au greșit”, a mai adăugat Dungaciu.

În final, acesta a precizat că una dintre cele mai mari înfrângeri ale României este caracterizată de „disprețul Kievului pentru București”.