Ion Purice este candidatul Partidului Liberal din Republica Moldova pentru funcția de primar al municipiului Chișinău.

Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de Mihai Ghimpu, liderul Partidul Liberal, care a precizat că având în vedere războiul hibrid al Rusiei dus pe teritoriul R. Moldova și în cadrul acestor alegeri va exista „o luptă geopolitică”.

„Noi am pledat și pledăm pentru Unire. Așa cum am venit în 2007 și am luat puterea în Chișinău și i-am dat culoare românească, o culoare a adevărului și dreptății, așa și acum vrem. Astfel, am decis ca în aceste alegeri să reprezinte interesele cetățenilor Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, vicepreședintele formațiunii, Ion Purice”, a anunțat Mihai Ghimpu în cadrul unei conferințe de presă.

La rândul său, candidatul PL a promis că atunci când va ajunge primar al municipiului Chișinău „va munci pentru oameni”, asumându-și responsabilitatea de a rezolva mai multe probleme.

„Chișinăul trebuie să redevină o capitală pentru oameni, o cetate românească, unde primarul să muncească pentru oameni. Municipiul Chișinău are o sumedenie de probleme, câteva probleme stringente, unde îmi asum responsabilitatea de a fi rezolvate: țin de termoizolarea clădirilor, blocurilor locative, reparația și buna gestionare a curților blocurilor, dar și crearea locurilor de parcare”, a declarat Ion Purice.

Ion Purice este medic de profesie. El a activat în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Ulterior, a fost vicedirector al Spitalului Clinic Municipal Nr. 4 din Chișinău, iar în prezent deține funcția de director al Spitalului Cărpineni.

Până acum, mai multe partide și-au anunțat candidații pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. Printre aceștia se numără și Lilian Carp, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate. De asemenea, fostul socialist și actualul primar al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dat de înțeles că ar mai vrea un mandat.

Alegerile locale pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău ar urma să se desfășoare pe 5 noiembrie 2023.