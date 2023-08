44 de elevi din Republica Moldova, câştigători ai programului FLEX, au plecat în Statele Unite ale Americii. Timp de un an, tinerii vor studia într-o şcoală americană, vor fi implicaţi în mai multe activităţi şi vor fi găzduiţi de o familie de peste Ocean, notează TVR Moldova.

Alexandra este una dintre absolventele programului FLEX Moldova, iar recent a revenit din Statele Unite ale Americii. La 16 ani a avut ocazia să trăiască o experienţă unică, departe de casă, pe continentul american. Timp de zece luni, a studiat într-o şcoală din statul Wisconsin.

„După program am devenit o altă persoană. Am avut o şcoală relativ mică de 400 de elevi. Am participat la activităţile extracurriculare americane. Am avut o familie relativ mare, trei fraţi gazdă şi trei câini. Cu părinţii gazdă am avut o relaţie aparte. M-au primit ca fiica lor, tatăl gazdă a învăţat cuvântul fiică în limba română”, a subliniat tânăra pentru sursa citată.

Dacă în anii trecuţi la programul FLEX aplicau în medie 900 de tineri, în 2022 au fost peste o mie de elevi. Pentru a fi înscrişi în proiect, doritorii trebuie să urmeze câţiva paşi.

„Să fii născut de pe 1 ianuarie 2007 pînă pe 15 iulie 2009, să fii elev în clasa a 9, 10, 11 la noi în ţară şi desigur să fii eligibil pentru o viză în SUA şi să cunoşti engleza la un nivel intermediar să accesezi site-ul discoverflex.org/apply până pe 28 septembrie”, precizat coordonatorul programului FLEX Moldova, Daniela Butnaru.

Toate cheltuielile de drum şi de şedere în SUA, inclusiv o bursă lunară de 200 de dolari, sunt acoperite de Programul FLEX Moldova.

Programul FLEX este activ în Republica Moldova de 30 de ani.