Republica Moldova nu ar putea rezista presiunilor din partea Rusiei fără ajutorul dezinteresat al României. Este opinia lui Anatol Țăranu, analist politic de la Chișinău.

El a remarcat că România ajută Republica Moldova să reziste „în această confruntare cu Rusia, pe care nu noi am ales-o”.

„E tot atât de adevărat că ajutorul României, care e major, se înscrie perfect într-un amalgam de ajutoare care vin din partea UE și SUA. Asta ne permite să rezistăm în această confruntare cu Rusia, pe care nu noi am ales-o. Noi, pur și simplu, nu ne-am predat, nu am ridicat mâinile în sus și încercăm să rezistăm. Desprinderea de lumea rusă e extrem de complicată și România, în acest sens, ocupă o poziție și un loc cu totul deosebit în procesul de decolonizare a R. Moldova. Noi suntem fosta colonie a imperiului și încă mai păstrăm multe elemente din acest trecut colonial. Iar România e nimic altceva decât spațiul cultural, istoric, lingvistic, etnic, din care noi am fost rupți cu forța la 1812” a declarat Anatol Țăranu pentru presa de la Chișinău.

Potrivit analistului politic, există o confruntare între România și Rusia pentru Republica Moldova.

„Desprinderea de lumea rusă înseamnă întoarcerea în lumea românească, în spațiul nostru de devenire națională, după cum scrie în Declarația de Independență. Acest lucru va însemna o reabilitare a adevărului istoric, dar și rezolvarea unor probleme fundamentale cu care se confruntă R. Moldova și care nu au fost soluționate în acești 32 de ani de existență. Există o confruntare între România și Rusia pentru R. Moldova. Moscova privește R. Moldova prin prisma confruntării cu România. România e principalul concurent pentru influența Rusiei în R. Moldova” a specificat Anatol Țăranu.

El a subliniat că pentru Rusia e foarte important ca Republica Moldova să nu-și cunoască originea și ființa sa românească. „Pentru Rusia e foarte important ca toți cetățenii R. Moldova să fie în continuare prizonierii vechii concepții moldoveniste, care a fost născută în laboratoarele ideologice și propagandistice ale Moscovei imperialiste, care spunea că voi, moldovenii, nu sunteți români. Altfel, ei nicidecum nu puteau să justifice cum de această parte a românimii a intrat în cadrul imperiului slavilor. Conceptul moldovenist categoric fals, supt din deget, fără o acoperire istorică, continuă să fie arma ideologică a Moscovei în confruntarea cu România pentru R. Moldova” a precizat analistul politic.

Acesta a mai afirmat că Republica Moldova are nevoie de o identitate clară, menționând că „fără ea nu vom avea o majoritate politică care garantează ireversibilitatea cursului european”. „Fără o identitate, să înțelegem că noi aparținem lumii românești și asta înseamnă că aparținem lumii europene, fără aceasta în R. Moldova va exista întotdeauna pericolul de întoarcere la vechile principii ideologice și politice. Problema identitară e problema cheie a societății moldovenești” a conchis Anatol Țăranu.