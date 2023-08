Republica Moldova alege pacea și Uniunea Europeană, libertatea și demnitatea, a declarat președintele R. Moldova, Maia Sandu, în fața cetățenilor adunați astăzi în Piața Marii Adunări Naționale cu prilejul Zilei Independenței, transmite Radio Chișinău.

„Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, trăim nu doar speranța unui viitor mai bun, dar simțim încredere că acum avem șansa și datoria de a duce Moldova în Uniunea Europeană. Unde pacea și independența țării noastre vor fi protejate, oamenii care muncesc vor avea șansa să trăiască bine, iar Moldova va fi tratată cu respect și apreciere. Putem reuși doar împreună, așa cum împreună au câștigat independența părinții noștri acum 32 de ani. Este nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil. Este nevoie de fiecare om pentru a crește o țară”, a declarat președintele Republicii Moldova.

Șefa statului a accentuat că Republica Moldova nu dorește războaie pe pământul său și a ales pacea și calea spre UE.

„Vreau să vorbim azi despre toți cei care fac țara noastră mai bună, mai puternică, în fiecare zi. Vreau să vorbim despre pace. Este cel mai sfânt lucru să poți crește copiii în pace. Am reușit să menținem pacea acasă. Noi nu începem războaie, noi nu vrem războaie pe pământul nostru sau în altă parte. Aceasta este dorința fermă a moldovenilor și nimeni nu are dreptul să o încalce. Am ales pacea și o vom alege pentru fiecare familie care a suferit din cauza războiului și pentru fiecare copil care se naște în Moldova și merită să aibă cerul senin deasupra capului. Alegem calea europeană pentru că alegem pacea”, a mai spus Maia Sandu.

Ziua Independenței este ziua națională a Republicii Moldova, în care se sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică în 1991. Acest act, semnat la 27 august 1991, reprezenta un succes al Mişcării de Renaştere şi de Eliberare Naţională și era perceput ca o etapă spre realizarea Unirii cu România.