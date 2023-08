De Ziua Limbii Române, fosta guvernatoare a UTA Găguzia, Irina Vlah, a vorbit public despre cum a început să învețe limba română, pe care spune că o vorbește astăzi cu plăcere și cu mândrie.

„Am început să studiez limba română, atunci limba moldovenească, în școala medie de la Comrat. Au mai fost câteva încercări, dar recunosc – nu m-am bucurat de mari succese. Am revenit la studierea limbii române fiind deja deputată în Parlamentul de la Chișinău, dar nici de data aceasta nu am prea reușit. Era perioada pandemiei Covid, când am decis să revin la această provocare, care, de fapt, era deja pentru mine o necesitate. Nu mi-a fost foarte ușor. Dar diminețile care începeau pentru mine la ora șase, cu ora de română, nu au fost zadarnice”, a scris Irina Vlah într-o postare publică pe o rețea de socializare.

Totodată, fostul bașcan îndeamnă cetățenii R. Moldova să persevereze și să învețe limba română, dacă nu o cunosc.

„Da, sunt de etnie găgăuză. Dar, grație faptului că am început să gândesc și să vorbesc în limba oficială a statului, mă consider integrată irevocabil în mediul vorbitorilor români-basarabeni-moldoveni. Și aceasta trebuie să devină un deziderat pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova, care locuiește pe acest pământ. Putem avea multe deosebiri, dar Limba este cea care ne poate și trebuie să ne unească. (…) E foarte important să continuăm să studiem, e important să îngrijim limba română. Prin exemplul personal, vă pot spune că doar așa putem elimina orice neînțelegeri între noi”, a mai scris Vlah.

În fiecare an, pe 31 august, în Republica Moldova, dar și în România, este marcată sărbătoarea națională „Limba noastră cea română”. În R. Moldova, Ziua Limbii Române este sărbătorită începând din anul 1990, iar în România – din 2013.