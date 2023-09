Locuitorii satului Măcărești din Republica Moldova vor avea, începând de astăzi, acces la apă potabilă din Iași. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, Andrei Spînu.

Oficialul a participat astăzi, 4 septembrie, la inaugurarea punctului de subtraversare a râului Prut în regiunea localităților Măcărești (România) – Măcărești (R. Moldova).

„Așa cum am promis, apa de la Iași a trecut Prutul și a ajuns în satul Măcărești, R. Moldova. Am participat astăzi, alături de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, Mircea Fechet, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ministra Mediului, Rodica Iordanca Iordanov și colegii mei deputați, Adrian Cheptonar, Gheorghe Agheorghiesei, Vasile Porțevschi, la inaugurarea punctului de subtraversare a râului Prut Măcărești – Măcărești. Datorită Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul României, grădinița din sat și peste 350 de gospodării sunt primii beneficiari, care au acces la apă potabilă livrată de „Apă Vital Iași”, a precizat Andrei Spînu.

Potrivit oficialului, în curând, va fi inaugurat un al doilea punct de subtraversare care va uni localitățile Sculeni de pe ambele maluri ale Prutului. Totodată, în cadrul unui proiect de dezvoltare regională va fi construit apeductul de interconexiune a râului Prut – s. Măcărești cu 13 localități din Nisporeni și Ungheni.

„Această interconexiune va oferi acces la apă potabilă cetățenilor din raionul Ungheni: com. Măcărești, s. Frăsinești, s. Costuleni, com. Boldurești, s. Chilișoaia, s. Băcșeni, com. Brătuleni, s. Cîrnești, com. Valea-Trestieni, s. Isăicani, s. Luminița, s. Selișteni și s. Odobești. Acesta este doar primul pas. Ne dorim să interconectăm localități din 5 raioane la apă de calitate: Hâncești, Nisporeni, Ungheni, Fălești și Glodeni”, a punctat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.

Menționăm că, la începutul anului 2022, Guvernul de la București a aprobat un acord cu Executivul de la Chișinău, prin care România se angajează să construiască o rețea de apeducte pe sub râul Prut pentru alimentare cu apă potabilă din județul lași a raioanelor Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești din Republica Moldova.