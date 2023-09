Rusia a lansat un nou atac la adresa Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova, pe care a acuzat-o că ar promova interesele Occidentului.

Maria Zaharova, reprezentanta diplomației de la Moscova, susține că nu Rusia, dar autoritățile de la Chișinău s-ar face vinovate de toate problemele cu care se confruntă Republica Moldova.

„Este evident că în spatele Maiei Sandu stă Occidentul. Este evident că este vorba de o implicare colosală a Occidentului. E clar că oamenii băgați în prim-planul politicii din R. Moldova au pașapoarte străine și promovează interesul altor state, numai nu al moldovenilor. Aceasta este realitatea. Ea își bate joc de tot ce înseamnă alegeri libere și corecte. Chișinăul continuă cursul antirusesc, iar cetățenii moldoveni sunt ostaticii acestei situații. După o schemă bine determinată, Maia Sandu încearcă să pună pe seama Rusiei propriile eșecuri. Ea prezintă situația în așa fel, încât Moscova să pară vinovată de situația jalnică a relațiilor bilaterale dintre cele două state. Este o minciună, nu este adevărat!”, a declarat Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe.

Ea a acuzat și de această dată actuala guvernare de la Chișinău că ar „distruge suveranitatea” statului, insinuând că în Republica Moldova ar avea loc o pretinsă „expansiune a Occidentului”.

„Puterea de la Chișinău încearcă zi de zi să distrugă suveranitatea R. Moldova. Ei se alătură unor mecanisme de sancțiuni și încearcă să lege moldovenii de niște pretinse valori, inclusiv LGBT. Sub lozinca luptei pentru drepturile omului, în R. Moldova are loc o expansiune a Occidentului colectiv. Cu ce se va termina acest lucru pentru Moldova? Toți cunosc ce se va întâmpla. Noi suntem convinși că poporul moldovenesc ține minte la ce au dus încercările SUA și sateliților săi să civilizeze, așa cum spun ei… E vorba de agresiuni armate, răsturnări de putere, furtul barbar al resurselor. Toate aceste lucruri sunt mascate sub retorica de valori, pe care astăzi se menține puterea de la Chișinău”, a mai spus Zaharova în cadrul unui briefing.

Reacția reprezentantei diplomației ruse a venit în contextul în care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a denunțat anterior, în cadrul unui interviu pentru CNN, încercările permanente ale Moscovei de a răsturna guvernarea proeuropeană de la Chișinău.