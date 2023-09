Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, s-a întâlnit miercuri, 6 septembrie, la București, cu Nicolae Ciucă, președintele Senatului României.

Cei doi oficiali au discutat în cadrul întrevederii despre cooperarea între Chișinău și București și agenda europeană.

„România este cel mai important avocat al Republicii Moldova în discuțiile cu instituțiile europene și alte state membre pentru aderarea statului nostru la Uniunea Europeană. Am vorbit despre lucrurile pe care am reușit să le facem de la momentul obținerii statutului de stat candidat un an în urmă și despre importanța obținerii unei decizii pozitive a Consiliului UE pe inițierea negocierilor cât de curând posibil. Am apreciat susținerea mai multor partide politice pentru parcursul nostru european, dar și cooperarea foarte bună dintre parlamentele de pe ambele maluri ale Prutului. Am mulțumit pentru ajutorul constant și necondiționat din partea României în ultimii doi ani, ceea ce ne-a ajutat să facem față crizelor prin care trecem și să devenim mai rezistenți”, a subliniat președintele R. Moldova.

La rândul său, Nicolae Ciucă, președintele Senatului de la București, a reiterat solicitarea privind transmiterea către Mitropolia Basarabiei a clădirii fostului seminar teologic din Chișinău.

„Prezența Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova, prin Mitropolia Basarabiei, înseamnă România și Europa peste Prut. Toți românii creștini ortodocși din jurul României trebuie să aibă acces nemijlocit la Biserica Ortodoxă Română”, a punctat oficialul.

De asemenea, el a transmis felicitările României pentru modul în care Chișinăul a implementat cele nouă recomandări ale Comisiei Europene.

„Parlamentul European a votat deja o rezoluție prin care solicită Comisiei începerea negocierilor cu Moldova până la sfârșitul acestui an. Pe zona energetică, interconectarea cu România este deja o realitate, țara noastră având disponibilitatea și capacitatea de a furniza peste Prut atât gaze naturale, cât și electricitate. Transgaz va prelua – prin subsidiara sa din R. Moldova – activitatea de operare, exploatare, dispecerizare și transport a gazelor naturale din statul vecin. Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova în acest mod a fost un proiect pe care l-am susținut ca premier și pe care îl susțin și acum. De asemenea, în domeniul transporturilor, vor fi construite noi poduri peste Prut, care vor mări numărul de puncte de trecere a frontierei; astfel, legăturile dintre cele două state se vor îmbunătăți considerabil”, a specificat Nicolae Ciucă.

Menționăm că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a întreprins miercuri, 6 septembrie, o vizită la București pentru a participa la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări, găzduit de România.