Zilele Filmului Românesc la Chișinău vine în acest an, pe lângă proiecțiile și întâlnirile cu cineaști, cu un moment special. Este vorba de lansarea unor cărți de cinema, în cadrul unui eveniment care îl va avea ca invitat pe Andrei Gorzo, profesor universitar și unul dintre cei mai importanți critici de film din România.

Andrei Gorzo își va lansa cele mai recente două volume: „Viața, moartea și iar viața criticii de film” și „Beyond the New Romanian Cinema: Romanian Culture, History, and the Films of Radu Jude”, acesta din urmă scris în engleză împreună cu Veronica Lazăr.

Acesta va vorbi de asemenea despre o carte esențială de teorie a filmului, „Ce este cinematograful”?, de André Bazin, a cărei traducere integrală în limba română a coordonat-o.

Evenimentul, cu intrare liberă, va avea loc duminică, 24 septembrie, de la ora 13.00, în holul cinematografului Cineplex-Loteanu. Lansarea va fi urmată de o sesiune de autografe cu autorul.

Andrei Gorzo a studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și la New York University. Doctor în cinematografie și lector universitar, cercetează și predă la UNATC istoria cinematografului și a ideilor despre cinema. A început să publice cronici de film în 1996 și a scris asiduu în presa culturală românească – în perioada 2003-2015 a fost titularul unei rubrici săptămânale de cinema în revista „Dilema Veche”.