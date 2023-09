Cetățenii Republicii Moldova înțeleg tot mai mult că Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) nu reprezintă un pericol, ci înseamnă stabilitate, investiții și prosperitate. Este opinia lui Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău.

„Toată minciuna clădită de Kremlin de zeci de ani de zile, de a face un fel de bau-bau din NATO, se risipește. Acest lucru este sesizat și în sondaje. Lumea tot mai mult asociază țările membre NATO cu stabilitatea, cu liniștea, cu prosperitatea. E vorba de securitate pentru investiții, pentru crearea locurilor de muncă. Deci, acest bau-bau nu mai ține. Lumea s-a deșteptat, lumea merge în România, țară membră NATO… Vede cineva vreun pericol când merge la Iași sau la București? Trei baze NATO se află în România… Puțini cred că știu unde se află aceste baze. Este un spațiu de securitate. Apropo, aceiași investitori vin acolo unde există piață, procese democratice, unde există justiție, dar și unde există acest scut de securitate”, a declarat Igor Grosu în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Oficialul a remarcat că autoritățile de la Chișinău vor continua să colaboreze cu NATO, deoarece aceasta este în interesul Republicii Moldova.

„Cooperarea noastră cu NATO are loc de ani buni. Noi am beneficiat și vom beneficia și în continuare de instruiri, de dotări. Vreau să le amintesc celor cu memoria scurtă că doar grație NATO noi am colectat toate pesticidele uitate aici de Uniunea Sovietică. În fiecare sat era câte un depozit cu pesticide. Cu resursele NATO am strâns aceste substanțe cu termenul expirat. Vom continua cooperarea, este în interesul nostru să avem o interoperabilitate foarte bună. Militarii noștri vor căpăta experiența în cadrul instruirilor NATO. Ei participă la misiuni internaționale și sunt foarte apreciați. Geniștii noștri sunt unii dintre cei mai buni, sunt solicitați peste tot. Acestea sunt lucruri pe care le obții când ai astfel de colaborări. Când stai închis, nu vezi noile tehnologii, noile instrumente. Vara aceasta am avut o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, și am avut o discuție bună. Sunt perspective de colaborare și trebuie să colaborăm în situația când avem un război la hotar”, a subliniat președintele Parlamentului de la Chișinău.

Menționăm că, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a declarat anterior că „Alianța Nord-Atlantică este dispusă să meargă atât de departe cât Republica Moldova își dorește să meargă în relația cu NATO”.