Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) au obținut 14 medalii de aur la ediția a patra a Salonului Internațional INVENTCOR, desfășurat în perioada 14-16 septembrie 2023, la Deva.

La ediția din acest an au participat cercetători și inventatori din 29 de state, care au expus peste 300 de lucrări. Acestea au fost evaluate de un juriu internațional.

Universitatea de Stat din Moldova a fost prezentă la acest salon cu 13 lucrări, brevete și proiecte de cercetare, pentru care a obținut 14 medalii de aur și cinci diplome de excelență.

Una dintre lucrările premiate a fost „Heterojunction based of InP and GaN nano/micrometric thin films for photodetector applications”, a cercetătorilor Vasile Botnariuc, Leonid Gorceac, Simion Raevschi și Sergiu Vatavu.

Lista completă a lucrărilor pentru care USM a obținut medalii de aur la Salonul Internațional INVENTCOR 2023, poate fi consultată aici.

Menționăm că ediția din acest an a Salonului Internațional INVENTCOR a fost organizată de Asociația CorneliuGroup, în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, prin Facultatea de Inginerie Hunedoara. Evenimentul a prezentat lucrări științifice, studii, invenții și inovații din domenii precum protecția mediului, bio și nanotehnologie, industria alimentară, IT, medicină și agricultură.