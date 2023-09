Cea de-a noua ediției a Zilelor Filmului Românesc a început la Chișinău și, în premieră, în alte șapte orașe din Republica Moldova.

Zeci de iubitori de film din Republica Moldova au fost prezenți joi, 21 septembrie, la deschiderea oficială a celui mai iubit festival de film din Chișinău. Astfel, filme românești noi și clasice, îndrăgite de public și apreciate de critici, sunt proiectate începând din 21 septembrie 2023, în cadrul Zilelor Filmului Românesc (ZFR).

Evenimentul cinematografic devenit tradiție, finanțat pentru al treilea an consecutiv de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, are loc la Cineplex Moldova (Cineplex Loteanu) din Chișinău, până în data de 24 septembrie.

Totodată, peliculele selectate pentru ediția a IX-a a ZFR vor fi proiectate pentru publicul din Hânceşti (21 septembrie), Nisporeni (22 septembrie), Călăraşi (23 septembrie), Orhei (24 septembrie), Soroca (28 septembrie), Bălţi (30 septembrie -1 octombrie) şi Cahul (7-8 octombrie).

„Este un eveniment de referință pe agenda culturală din Republica Moldova și mă bucur să văd că, de la an la an, amploarea sa crește, tot mai mulți oameni vor să vizioneze peliculele selectate în cadrul ZFR. Este un lucru extraordinar că, și în acest an, filme românești vor fi proiectate nu numai la Chișinău, ci și în alte șapte orașe din Republica Moldova. Astfel, dăm ocazia mai multor iubitori de film să vadă capodopere ale cinematografiei românești. Sunt atât filme noi, cât și consacrate. Mă bucur că îl avem alături de noi pe regizorul Cristian Mungiu, care cred că este cunoscut și îndrăgit nu doar de publicul din România, ci și de cel din Republica Moldova, și nu numai”, a declarat secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu, în deschiderea ZFR.

La evenimentul de deschidere al ZFR la Chișinău au fost prezenți ministrul Culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, secretarul de stat al DRRM, Adrian Dupu , ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Turcanu, directorul Institutului Cultural Român în Republica Moldova, Monica Babuc, coordonatorul general al ZFR, Dumitru Grosei, și cunoscutul regizor român, Cristian Mungiu.

Menționăm că Zilele Filmului Românesc este un eveniment organizat de către Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova ALTERNATIVE CINEMA și casa de producție ROVA FILM din România.

Proiectul este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova a Guvernului României, Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Centrului Național al Cinematografiei din Moldova și a Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău.