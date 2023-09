Luptătoarea bsarabeancă Irina Rîngaci a obținut aseară, în cadrul Campionatului Mondial de lupte de la Belgrad, calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a câștigat medalia de bronz la categoria de greutate de 68 kg.

În finala mică, tânăra a învins-o pe japoneza Ami Ishii. Într-o postare pe Facebook, Irina Rîngaci a povestit momentele grele prin care a trecut zilele trecute, în contextul în care a trebuit să intre în recalificări după prima înfrângere suferită.

„Am avut un parcurs foarte dificil spre acest campionat. Despre starea mea de spirit nici nu vreau să vorbesc. Mulți au crezut în aceasta calificare, mai puțin eu. Am simțit presiune și responsabilitate mare, iar după prima înfrângere am crezut că gata, îmi iau rămas bun de la acest campionat! Dar nu! Am reușit!”, a precizat sportiva.

Irina Rîngaci va merge la Jocurile Olimpice braț la braț cu Anastasia Nichita, care a obținut medalia de argint la mondialele din Serbia.