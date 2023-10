Republica Moldova se află astăzi în cel mai periculos moment de la obținerea independenței, fiind supusă unui șantaj constant din partea Rusiei. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate.

Șefa statului a prezentat astăzi în cadrul acestei ședințe proiectul Strategiei Securității Naționale, care definește pericolele la adresa securității Republicii Moldova și direcțiile de acțiune pentru a asigura și consolida securitatea fiecărui cetățean.

„Ani la rând R. Moldova a fost sub atac. A fost sub atacul corupților. Sub atacul unor grupuri criminale care și-au propus să slăbească statul pentru ca să-l folosească în propriul interes. Sub atacul șantajului constant din partea Federației Ruse. De când Rusia a declanșat un război total împotriva Ucrainei, R. Moldova este sub amenințare de destabilizare și sub riscul real de a fi următoarea, dacă Ucraina cade. Să nu ne facem iluzii. Aceste atacuri nu vor înceta. Tocmai de aceea, datoria noastră este să fim mai bine pregătiți de ele și să ne întărim pentru ca toți cetățenii R. Moldova să fie și să se simtă în siguranță acasă”, a menționat Maia Sandu.

Potrivit șefei statului, în prezent ar exista două mari pericole la adresa securității Republicii Moldova. Este vorba despre politica agresivă dusă de Rusia împotriva acestui stat și corupția înrădăcinată în R. Moldova.

Ea a mai remarcat că „astăzi ne aflăm în cel mai periculos moment de la obținerea independenței încoace, în care securitatea R. Moldova este grav afectată”.

În acest context, Maia Sandu a informat că misiunea prezentată în Strategia Securității Naționale se bazează pe trei obiective esențiale: protejarea și garantarea siguranței tuturor cetățenilor, crearea unui stat puternic și respectat și aderarea la Uniunea Europeană, unde pacea este garantată.

Pentru a îndeplini aceste obiective, șefa statului a declarat că se va acționa pe câteva direcții. Printre acestea se numără sporirea investițiilor și întărirea sectorului de apărare, dar și securitatea și progresarea graduală pe calea soluționării conflictului transnistrean. De asemenea, vor fi dezvoltate parteneriate de securitate cu cele mai dezvoltate și prospere țări democratice ale lumii, va fi intensificată lupta de combatere a corupției și vor fi create instituții puternice care să aplice legea.