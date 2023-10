Un grup format din ingineri, electroniști și specialiști din cadrul Direcției generale mobilitate urbană și întreprinderilor municipale de transport din Chișinău se află în aceste zile într-o vizită de studiu în Lublin, Polonia.

„Aceștia vor discuta despre stațiile de încărcare și rețeaua de tracțiune, managementul resurselor logistice, vor participa la diferite ateliere tematice și vor efectua vizite la substațiile din oraș, unde vor dezbate mai multe subiecte despre întreținerea stațiilor și transportului urban”, se arată într-un comunicat al Primăriei.

Potrivit sursei citate, scopul principal al acestei vizite este transferul de experiență și preluarea bunelor practici europene în domeniul transportului public.

Vizita de studiu are loc în perioada 15-20 octombrie și este posibilă datorită sprijinului Uniunii Europene, în cadrul proiectului „MOVE IT like Lublin”.