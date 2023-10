Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) în colaborare cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), a organizat joi, 19 octombrie 2023, la Chișinău, o conferință inedită cu tema „Disciplina care duce la performanță”.

Astfel, studenții de la Universitatea de Stat din Moldova și cei de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS) au stat față în față cu marii campioni ai României: Mihai Covaliu – primul român campion olimpic la sabie din istorie, Ana-Maria Brânză Popescu – campioană olimpică, multiplă campioană mondială și europeană la spadă și Marian Dragulescu – medaliat olimpic, multiplu campion mondial și european la gimnastică.

Cele trei mari personalități ale sportului românesc le-au destăinuit celor prezenți câteva momente memorabile din cariera lor de sportivi de performanță.

„A fost pentru prima dată în viața mea când am urcat pe un podium adevărat, din acela înalt, îmbrăcat în catifea. Am realizat că, pentru câteva secunde în viața mea, sunt cea mai bună din lume în ceea ce fac. Este foarte greu să pui în cuvinte acest sentiment. Niciodată nu am mai trăit atât de intens acel moment”, a povestit Ana-Maria Brânză Popescu, referindu-se la momentul în care a câștigat prima medalie de aur la Campionatul mondial de cadeți din Polonia, în anul 2001.

Marian Drăgulescu a evocat momentul participării la Campionatul European de gimnastică de la Cluj-Napoca din 2017, când a câștigat medalia de aur la finala de la sol.

„Am avut emoții mari, chiar din calificări. În finală mă gândeam că asta e șansa mea, singura șansă în care pot să cânte imnul României cu mine, 6 000 de oameni”, a spus sportivul.

Conferința a fost adresată tinerilor din Republica Moldova și s-a înscris în rândul acțiunilor Departamentului pentru Relația cu R. Moldova care contribuie la promovarea și păstrarea valorilor românești dincolo de Prut.

În acest context, Mihai Covaliu, președintele COSR, a mulțumit DRRM pentru că a făcut posibilă această întâlnire la Chișinău și a subliniat că „doar cu pasiune și disciplină poți ajunge la performanță”.