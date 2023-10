Echipele de robotică ale României și Republicii Moldova au participat în cadrul competiției FIRST Global Challenge din Singapore, de unde au revenit cu medalii de aur, argint și bronz. Evenimentul a avut loc în perioada 6-10 octombrie și a avut ca temă „Hydrogen Horizons”.

Astfel, tinerii au fost încurajați să își imagineze viitorul energiei și să creeze modalități mai durabile de asigurare cu resurse energetice pentru planeta noastră.

Echipa Republicii Moldova a fost premiată cu aur și argint. Medalia de aur pentru Inovație în Inginerie și medalia de argint pentru Proiectul de inovație în domeniul energiei regenerabile. Cei cinci elevi participanți sunt Nicolae Țurcanu, Cristian Romanciuc, Sanda Bostan, Andrian Bandalac și Vladimir Corduneanu împreună cu cei 3 mentori – Florin Cazac, Carolina Bondarciuc și Veronica Eșanu.

De asemenea, echipa de Robotică a României a câștigat medalia de bronz pentru inovație în inginerie, categoria „Ustad Ahmad Lahori Award for Innovation in Engineering”, prezentând un proiect creator și inovativ. Team Romania a primit medalia de argint – premiul „Al-Khwarizmi Award for Outstanding Supporter” și pentru susținătorii pe care echipa i-a avut alături.

Totodată, echipa României a fost recompensată cu premiul „Social Media Challenge Award” pentru activitatea desfășurată în mediul on-line. Echipa are în componență următorii elevi: Mihai Ozarchevici, Norbert Leucuța, Adrian Albota, Vlad Crețu, Briana Lucaci, Sebastian Dochița, Aaron Tulcan, Ruxandra Cibotariu, Andrei Gabor, Radu Bulzan, Denis Demeter, Andrei Ianis Oțoiu, Bogdan Barna.

Echipele au concurat cu alte 190 din întreaga lume.