O româncă din Cernăuţi şi-a deschis propriul muzeu în mansarda casei sale, acolo unde a adunat comori ale neamului românesc și le-a expus publicului. Muzeul este vizitat de toţi elevii din regiune care își doresc o lecţie deosebită a istoriei românilor, notează TVR Moldova.

„Visul meu s-a împlinit. De peste 40 de ani am visat, de mic copil, să am un muzeu la mine acasă. Am pus tot sufletul în muzeul acesta, am lucruri din toată Bucovina, din România, Moldova, Polonia, pentru că tăticul meu e polonez”, a subliniat proprietara muzeului din orașul Sadagura, Silvica Leah.

Prosoape, covoare, fotografii rare, cărţi vechi, obiecte din ceramică şi lemn, straie naţionale – toate vechi de sute de ani, sunt expuse spre admiraţia celor curioşi de istoria neamului românesc.

Cu toate acestea, proprietara muzeului mai are un vis. Îşi dorește să revină acasă copiii şi nepoţii săi pe care nu i-a văzut niciodată. Sunt stabiliţi de 20 de ani în Statele Unite ale Americii.