Comisia Europeană a recomandat miercuri începerea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova.

„Comisia Europeană recomandă Consiliului începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Sunt anumite măsuri care trebuie finalizate, iar în acest sens, Consiliul poate să finalizeze cadrul de negociere în martie 2024, după ce Comisia Europeană va întocmi un raport privind progresele înregistrate de R. Moldova”, a anunțat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Potrivit raportului Comisiei Europene, Republica Moldova a îndeplinit șase din cele nouă recomandări lansate la acordarea statutului de stat candidat pentru aderarea la UE.

La scurt timp, președintele Maia Sandu a venit cu o reacție la decizia Comisiei Europene, subliniind că „acest pas este o recunoaștere a efortului nostru comun”.

„Raportul Comisiei Europene confirmă că R. Moldova a făcut în ultimul an reforme serioase care pregătesc statul nostru de a deveni european și necesare pentru a îmbunătăți viața tuturor cetățenilor. Decizia de azi a Comisiei Europene ne încurajează și ne responsabilizează să continuăm lucrurile începute: să facem R. Moldova mai puternică, un stat care asigură pacea acasă și contribuie la securitatea regională și are grijă de bunăstarea cetățenilor săi. E mult de lucru. Drumul pe care am ales să mergem este plin de provocări. Nu ne sperie munca, iar obiectivul nostru este ca R. Moldova să fie gata să adere la UE până în 2030. Republica Moldova în Uniunea Europeană este unica noastră șansă de a garanta un viitor al păcii, libertății și prosperității”, a punctat președintele R. Moldova.

Totodată și Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău a salutat decizia Comisiei Europene prin care recomandă începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE.

„Această decizie ne determină să fim și mai hotărâți în procesul de transformare a Republicii Moldova prin reformele pe care le facem. Aceste reforme sunt în primul rând pentru cetățenii noștri, care merită să trăiască într-un stat sigur și liber. (…) Avem în față un drum clar, știm unde mergem – vrem să construim R. Moldova europeană acasă. Vom reuși prin unitate, alegeri înțelepte și foarte multă muncă”, a mai spus Grosu.

Decizia finală privind începerea negocierilor cu Republica Moldova va fi luată de către statele membre la reuniunea Consiliului European din 14-15 decembrie.

Menționăm că, tot astăzi, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina și Bosnia-Herțegovina, precum și acordarea statutului de țară candidată Georgiei.