Vicepremierul Nicu Popescu, șeful diplomației de la Chișinău, a primit Raportul de Extindere al Uniunii Europene, care include în premieră și Republica Moldova.

Documentul i-a fost înmânat, la Bruxelles, de către Olivér Várhelyi, comisarul european pentru Vecinătate și Extindere și Gert-Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere.

În acest context, Koopman a transmis că Republica Moldova, cu o rată de progres de 94%, este „unul dintre statele-lider în ceea ce privește procesul de extindere a Uniunii Europene.

La rândul său, Nicu Popescu a punctat că în cadrul Raportului de Extindere, care pentru prima dată include și Republica Moldova, Comisia Europeană a apreciat realizările Chișinăului din ultimul an și jumătate în ceea ce privește consolidarea statului de drept și lupta împotriva corupției, progresele în domeniul libertății de exprimare, evoluțiile în sectorul energetic, politica externă activă, precum și contribuția republicii la menținerea păcii și securității în regiune.

„Le-am mulțumit domnilor Várhelyi și Koopman pentru tot sprijinul acestora în ultimul un an și jumătate. Tot în cadrul vizitei de la Bruxelles, am participat, împreună cu directorul Koopman, la un eveniment public organizat de către Centrul pentru Studii Politice Europene. La fel, am avut întrevederi cu Thérèse Blanchet, secretar general al Consiliului UE și Ilze Juhansone, secretar general al Comisiei Europene, cu care am vorbit despre pașii următori în avansarea procesului de aderare. Am reiterat că suntem pregătiți să începem negocierile într-un termen cât mai restrâns, odată ce avem și votul pozitiv al statelor membre UE în decembrie 2023”, a punctat ministrul de Externe al Republicii Moldova.

Conform Raportului Comisiei Europene, Republica Moldova a îndeplinit șase din cele nouă recomandări lansate la acordarea statutului de stat candidat pentru aderarea la UE. Astfel, instituția europeană recomandă ca negocierile să fie începute odată ce Chișinăul va îndeplini condițiile rămase, în special cele care se referă la combaterea corupției și ameliorarea reglementărilor financiare.