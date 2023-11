Republica Moldova s-a clasat în top 10 la concursul internațional CIFFT (Committee of Tourism Film Festivals), care promovează și premiază cele mai reușite videoclipuri despre călătorii, destinații turistice și industria turismului.

Mai exact, Republica Moldova a obținut locul 9 la categoria „People’s Choice” în cadrul respectivei competiții.

Acest stat a participat cu o selecție de 8 materiale video, sub numele „Moldova – discover the routes of life”, care pătrund în inima autenticității, istoriei și tradițiilor din stânga Prutului și invită internauții să descopere potențialul turistic al Republicii Moldova, informează Ministerul Culturii de la Chișinău.

Pe lângă Republica Moldova, în top 10 se află și destinații turistice precum Portugalia, Peru, Cuba, Bosnia și Herțegovina, Mexic, Polonia, Croația și Spania. În total, la această ediție a concursului au participat 56 de state.

Prestigiosul concurs internațional CIFFT a fost organizat de Comitetul Internațional al Festivalurilor de Film de Turism, cu sprijinul Organizației Mondiale a Turismului și al Comisiei Europene pentru Turism.

Menționăm că, turismul în Republica Moldova a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani. Astfel, doar în anul 2022, acest stat a fost vizitat de 4,7 milioane de străini, dintre care 162.000 de turiști. În aceeași perioadă, turismul a generat 317 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 2,2% din PIB-ul Republicii Moldova. Mai mult, în anul 2023, numărul turiștilor a crescut cu 110% față de perioada ianuarie-iunie 2022.

Republica Moldova dispune de 10 crame cu facilități turistice și cazare, 20 de vinării cu restaurante și 40 – cu opțiuni pentru tururi vinicole și degustare. Totodată, pe întreg teritoriul republicii a fost dezvoltată o rețea de peste 150 kilometri de trasee de ciclism și drumeție, care oferă și posibilitatea de a face kayaking sau birdwatching în rezervațiile naturale.