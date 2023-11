Rusia acuză autoritățile de la Chișinău că ar limita „utilizarea limbii ruse” pe teritoriul Republicii Moldova și că ar încerca să-i priveze pe cetățeni de „această moștenire”.

Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, a insinuat că „80 la sută dintre cetățenii Republicii Moldova cunosc limba rusă și o folosesc în viața de zi cu zi”.

„Cetățenii Republicii Moldova au o atitudine grijulie față de cultura rusă… Eu cred că ei manifestă dragoste față de această moștenire, pe care o consideră și a lor”, a declarat Zaharova.

Ea a mai spus că autoritățile de la Chișinău ar recurge „la derusificarea Republicii Moldova”, manifestându-și repetat nemulțumirea față de anterioara decizie a acestora de a înlocui „limba moldovenească” cu limba română.

„Din păcate, autoritățile de la Chișinău întreprind toate măsurile pentru a limita rolul limbii ruse în viața publică. Mai întâi ei au redenumit limba moldovenească în română, iar acum a venit rândul limbii ruse. După Țările Baltice și Ucraina, Chișinăul recurge la derusificarea Republicii Moldova. De ce fac acest lucru, luând în considerare că sunt vecini cu Rusia, relațiile economice, că avem o istorie comună… De ce fac asta? Este evident. Pentru ca să distrugă încă o țară, sub pretextul desfășurării unor reforme. Sub anumite pretexte sunt interzise canalele rusești pe teritoriul R. Moldova, sunt blocate site-urile de știri rusești. Are loc o discriminare pe față, din punct de vedere al limbii vorbite. (…) Noi fixăm în permanență aceste fapte și le raportăm organizațiilor internaționale. Cetățenii R. Moldova vor materiale și televiziuni rusești, deoarece înțeleg că această limbă este și moștenirea lor”, a conchis Maria Zaharova în cadrul unui briefing.

Menționăm că Parlamentul de la Chișinău a votat, la 16 martie, în lectură finală, proiectul de lege privind înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în toată legislația Republicii Moldova. Ulterior, această lege a fost promulgată de președintele Maia Sandu și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

De atunci, oficialii de la Moscova nu pierd nicio ocazie de a critica autoritățile de la Chișinău, inclusiv, pentru această decizie.