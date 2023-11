Peste 250 de medici gastroenterologi, interniști, medici de familie, studenți, reprezentanți ai mediului academic și științific din R. Moldova, România și alte state s-au întrunit în cadrul celui de-al V-lea Congres Național de Gastroenterologie și Hepatologie organizat la Chișinău.

Congresul a fost organizat de Disciplina de gastroenterologie și Laboratorul de gastroenterologie din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” în colaborare cu Societatea de Gastroenterologie și Hepatologie din Republica Moldova și EAGEN.

„Sunt convins că schimbul de informații și bune practici între oamenii de știință, tineri cercetători și medicii de diferite specialități din întreaga țară, dar și transferul de cunoștințe de la reprezentanții clinicilor cu renume mondial, va deschide noi oportunităţi în soluționarea problemelor stringente ce ţin de viaţa şi sănătatea oamenilor, inclusiv prin profilaxia şi tratamentul eficient al afecţiunilor hepatice şi digestive”, a sublinit rectorul USMF, Emil Ceban.

Lucrările forumului științific s-au desfășurat în mai multe secții sub formă de prezentări orale, mese rotunde și ateliere de lucru cu educație Hands-On în ecografie abdominală și endoscopie digestivă, în limbile română și engleză.

Programul Congresului a inclus și un curs postuniversitar cu genericul „How to improve the management of digestive diseases“, elaborat de Uniunea Europeană de Gastroenterologie, organizat sub egida Asociației Europene de Gastroenterologie, Endoscopie și Nutriție (EAGEN).

Manifestarea științifică a întrunit speakeri și experți din România, Polonia, Germania, Ungaria, Lituania, Macedonia, Serbia, Belgia, Croația, Italia și Republica Moldova.