O delegație a Universității Tehnice a Moldovei a efectuat, în perioada 27 noiembrie-1 decembrie, o vizită de studiu la Universitatea de Stat din Carolina de Nord.

Vizita a constituit debutul proiectului „Speaker Exchange Program: NCSU-UTM with participation of other universities”, coordonat de UTM și finanțat de Ambasada SUA la Chişinău. Scopul acestuia este cooperarea academică internațională.

Agenda a inclus vizite și ședințe de lucru, precum turul laboratoarelor Lake Wheeler Field, ghidat de Chad Carter, manager operațiune de cercetare, vizite în afara orașului Raleigh, care au inclus tururi la Stațiunea de cercetare Cherry Farm, Ferma Agricolă Mică, Departamentul Agroforestier, Departamentul de Lactate, Centrul Nash County, Nash Produce și Enfield Cotton Ginnery.

De asemenea, delegația de la Chișinău a avut parte de o serie de întâlniri cu decanii, profesorii și experții din diverse domenii ale NCSU, precum Colegiul de Resurse Naturale, Colegiul de Design, Biblioteca și Colegiul de Textile Wilson.

Vizita s-a încheiat cu sesiuni de lucru în cadrul atelierului „Bridging the gap between NC State and Moldova”, unde rectorul UTM Viorel Bostan a prezentat principalele arii de cercetare ale UTM, și-a exprimat impresiile, cât și ideile noi de colaborări care au rezultat în urma vizitei.