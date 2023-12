Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău organizează, în colaborare cu Opera Națională din București, un concert de colinde dedicat sărbătorilor de iarnă, cu genericul „Împreună de Crăciun”.

Spectacolul-eveniment va reuni luni, 11 decembrie, la Chișinău o pleiadă sclipitoare de artiști consacrați pe plan internațional. Angrenajul condus de dirijorul Daniel Jinga este format din 70 de instrumentiști din cadrul Orchestrei Operei Naționale din București, 40 de muzicieni ai Corului Național Român, alături de șase soliști de operă, pop și crossover.

Conceptul artistic are la bază sublimarea prin muzică a tradițiilor românești și internaționale, reinterpretate pe ambele maluri ale Prutului.

Programul muzical, condus de Daniel Jinga, cuprinde colinde românești și internaționale, cântece în mod tradițional asociate sărbătorilor de iarnă și specifice spațiului cultural național și internațional.

În repertoriul din 11 decembrie se regăsesc următoarele lucrări muzicale: O ce veste minunată, La poartă la Țarigrad, A Christmas Festival, Jingle Bells, A White Christmas Noel, Silent Nigh, Coroană de trandafiri, All I want for Christmas is You, A Merry Little Christmas, Legănelul lui Iisus, Noi umblăm și colindăm, La Viflaim, Let it Snow, Santa Klaus is Coming to Town, Galbenă Gutuie, Once Upon a December, Valsul Florilor (Spărgătorul de Nuci), Tritsch-Tratsch Polka, Uvertura Operetei Liliacul și Ave Maria.

Evenimentul urmează să se desfășoare luni, 11 decembrie 2023, ora 19.00, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău.