Un grup de studenți din anii III, V și VI de la Facultatea de Medicină din Chișinău, dar și medici rezidenți și studenți-doctoranzi ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, au participat în cadrul Congresului Național pentru Studenți și Tineri Medici KronMed cu genericul „De la diagnostic la tratament: o abordare interdisciplinară” din România.

Evenimentul a avut loc în perioada 16-19 noiembrie la Brașov, fiind adresat studenților, medicilor-rezidenți și tinerilor practicieni de la specializările: Medicină, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Laborator clinic, precum și colegilor din domenii profesionale conexe.

„În cadrul Congresului am obținut noi cunoștințe și am avut parte de experiențe excepționale în domeniul cercetării prin prisma sesiunilor plenare și a workshopurilor, am preluat tactici și metode de abordare a anumitor structuri fundamentale științifice, precum și ne-am dezvoltat abilitățile de comunicare și public speaking. Am avut parte de evenimente memorabile alături de o echipă de colegi profesioniști”, a subliniat studentul Vasile Luchianic, potrivit unui comunicat.

Prorectorul Marcel Abraș, conferențiar universitar la Disciplina de cardiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”, șef al Secției de cateterism cardiac la Institutul de Cardiologie, a fost unul dintre invitații de onoare, care a prezentat în cadrul sesiunii plenare comunicarea Managementul sindromului coronarian acut cu sau fără supradenivelare de segment ST.

Printre subiectele abordate de S=studenții și medicii rezidenți se numără: Trombofilia congenitală și infecțiile TORCH asociate comorbidităților materne: o privire detaliată asupra managementului medical. Caz clinic; Riscul și speranța de viață fără boli cardiovasculare prin scorul LIVE-CVD la persoanele aparent sănătoase; Impactul celor 3 gaze derivate din endoteliu NO, CO, H2S asupra homeostaziei circulatorii; Optimizarea conduitei hemoragiei postpartum peste 1000 de ml.