Ministrul Energiei de la Chișinău, Victor Parlicov, a afirmat că pentru întreținerea unui metru pătrat din clădire, în Republica Moldova se consumă de două ori mai multă energie decât în statele UE. Astfel, pentru a contribui la reducerea facturilor, din 2024, Guvernul Republicii Moldova va subvenționa cu peste 50% proiectele de eficientizare energetică a peste 30 de clădiri.

Potrivit oficialului, în Republica Moldova va fi creat Centrul de Energie Durabilă care se va ocupa preponderent de eficiența energetică și va deveni un instrument pentru primele programe de finanțare la nivel național. El a precizat că este vorba, în primul rând, de programe destinate consumatorilor rezidențiali, dar și de clădiri aflate în subordinea instituțiilor publice, transmite Radio Chișinău.

„În anul care vine, în bază de concurs, au fost selectate 25 de asociații de locatari, e vorba de circa 30 de blocuri, nu doar din Chișinău, care vor beneficia de lucrări de trecere la sistemul orizontal de distribuției a căldurii în bloc, izolarea termică a blocului și lucrările necesare minime de reducere a consumului în acest bloc. Guvernul va veni cu o subvenție, mai mare de 50%, ulterior când vom vedea că vor crește numărul de cereri, atât din partea gestionarilor fondului locativ, și din partea cetățenilor. La fel, din 2024 se va crea un mecanism asemănător programului „Casa Verde” din România, pentru case durabile”, a declarat Victor Parlicov.

În R. Moldova, peste 50% din energia consumată la nivel național, este energia consumată pentru întreținerea clădirilor. În medie, pentru a întreține un metru pătrat de clădiri, facturile sunt de aproximativ de două ori mai mari comparativ cu țările Uniunii Europene.

Victor Parlicov a spus că R. Moldova are suficiente stocuri de gaze naturale pentru sezonul rece în curs. El a precizat că prețul la gaze naturale și electricitate deja înregistrează reduceri.

„În iarna aceasta intrăm cu tarife cu circa 40% mai joase la gaze naturale, cu circa 20% mai joase la energia termică, atât la Bălți, cât și la Chișinău, cu tarife de peste 30% mai joase la energia electrică. Această iarnă va fi cu mult mai ușoară decât iarna precedentă. Dincolo de faptul că am făcut rezerve, am făcut stocuri și avem asigurat și un preț, care nu are cum să meargă în sus. Va merge doar în jos, mai avem păstrat și sistemul de compensații”, a mai adăugat ministrul Energiei de la Chișinău.

În prezent consumatorii casnici din R. Moldova plătesc aproximativ 18 lei pentru un metru cub de gaz, față de aproape 30 de lei în sezonul rece 2022-2023