Diplomația regală este folosită în folosul Republicii Moldova deoarece cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului reprezintă o națiune. Declarația a fost făcută de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României.



Fiind întrebată în cadrul unui interviu de ce Casa Regală a României folosește diplomația în folosul Republicii Moldova, care are de luptat cu un război hibrid informațional pornit de Rusia, Majestatea Sa Margareta a subliniat că „este datoria noastră să luptăm pentru românii de peste tot unde sunt”.

„Suntem o singură națiune. Vorbim aceeași limbă, avem aceeași biserică, avem aceeași Coroană și este datoria noastră să luptăm pentru românii de peste tot unde sunt. Și când am m-am întâlnit cu doamna președinte Sandu și m-a întrebat dacă putem noi să colaborăm sau să ajutăm, am spus imediat da, pentru că mă simt acasă acolo. Și este și legătura istorică și nu am nici un motiv să spun nu”, a declarat Custodele Coroanei României pentru Digi24.

Menționăm că, acum o săptămână, după ce Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Republica Moldova, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a remarcat într-un mesaj de felicitare că „de acolo, din Ceruri, Regele Ferdinand și Regina Maria sunt mândri de Basarabia”.