Viorica Tătaru, o jurnalistă de la Chișinău, a fost reținută miercuri, 24 ianuarie, de structurile separatiste de la Tiraspol. La câteva ore după incident, aceasta a fost eliberată.

Jurnalista a fost reținută în timp ce filma un protest al autorităților separatiste de la Tiraspol, fiind condusă la așa-zisul minister al securității pentru audieri.

„Am cerut permisiunea ca să anunț acasă unde sunt, ca să nu mă caute și să nu-și facă griji. Noi am fost reținuți în timp ce întrebam oamenii pentru ce au venit la protest, care sunt cerințele lor. Ne-au reținut și ne duc la așa-zisul minister al securității doi inși care s-au prezentat a fi colaboratori. Ei au zis că merg să ne interogheze de ce am venit și de ce am încălcat legile. Pentru că noi am fi presă internațională, presă de peste hotare și e nevoie să ne pună niște întrebări, să afle scopul prezenței noastre aici. Deși noi am zis: Voi ați anunțat despre niște proteste masive și noi am venit să monitorizăm dacă este adevărat, să vorbim cu oamenii, să întrebăm care sunt cerințele”, a comunicat Viorica Tătaru pentru TV8.

În acest context, Asociația Promo-LEX a solicitat autorităților din Republica Moldova să acționeze cu maximă seriozitate și promptitudine pentru a asigura eliberarea și protecția jurnalistei Viorica Tataru.

„Având în vedere această situație critică, Asociația Promo-LEX solicită:

1. Guvernului Republicii Moldova: să intervină fără întârziere pentru a clarifica circumstanțele detenției și a asigura eliberarea imediată a jurnalistei Viorica Tataru. Este esențial ca autoritățile să acționeze decisiv pentru protejarea drepturilor și libertății presei în regiune.

2. Misiunea OSCE în Republica Moldova: să joace un rol activ în acest caz, folosind toate mijloacele diplomatice și de monitorizare pentru a documenta situația și a facilita eliberarea jurnalistei. Rolul OSCE este crucial în medierea și asigurarea respectării drepturilor omului în regiuni tensionate.

3. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului: să monitorizeze îndeaproape această situație, să documenteze orice încălcări ale drepturilor jurnalistei și să alerteze raportorii speciali ONU cu privire la această situație. Intervenția ONU poate fi un factor decisiv în asigurarea respectării drepturilor fundamentale.

4. Misiunile diplomatice străine în Republica Moldova: să ia act de această situație critică și să exercite presiuni pe canale diplomatice pentru a asigura eliberarea rapidă și în siguranță a jurnalistei. Rolul comunității internaționale este vital în promovarea libertății presei.

5. Procuratura Generală a Republicii Moldova: să inițieze imediat un proces penal pentru a investiga circumstanțele acestei detenții, să documenteze toate încălcările drepturilor jurnalistei și să acționeze pentru a aduce responsabilii în fața justiției”, se mai arată într-un apel public.

La scurt timp, presa de la Chișinău a scris că jurnalista a fost eliberată și că împreună cu ea se află și jurnalistul Andrei Captarenco, care a decis, pe ultima sută de metri, s-o însoțească la Tiraspol.